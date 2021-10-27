Осужденный за бандитизм сбежал из психбольницы в Астрахани

Осужденный за бандитизм пациент психиатрической больницы Астрахани сбежал из лечебного учреждения, где находился под стражей. Региональный главк МВД объявил мужчину в розыск.

По данным ведомства, в бега ударился Алханов Магомед Хасанович, осужденный по статье «Бандитизм». В психиатрической больнице он проходил лечение, но при этом постоянно был под стражей.

Беглец одет в спортивный костюм и кроссовки черного цвета. Основные приметы: худощавого телосложения и седая борода.

«Полиция во взаимодействии с другими правоохранительными структурами проводит комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения и задержание преступника», — говорится в сообщении.

Как сообщил ТАСС, представленные МВД анкетные данные осужденного совпадают с данными Магомеда Алханова из списка террористов и экстремистов в базе Росфинмониторинга. В июне этого года, С К России сообщал о задержании одного из членов банды Шамиля Басаева, уроженца Чечни Магомеда Алханова. По данным ведомства, он принимал участие в нападении на роту Псковской дивизии ВДВ в феврале 2000 года. В бою тогда погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.