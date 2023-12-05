Криминал 05 декабря 2023, 12:59 Псевдомастера латунных изделий в Москве обвинили в мошенничестве на миллион рублей Полиция в Москве обвинила мастера по латуни в мошенничестве на миллион рублей РИА «Новости»

Читать 360tv в

Полиция в Москве выдвинула псевдомастеру латунных изделий обвинение в мошенничестве на один миллион рублей. Об этом рассказали в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, злоумышленник, используя данные другой компании, опубликовал объявление в интернете, где предлагал услуги по изготовлению предметов интерьера из латуни.

Реклама

Клиенты оформляли заказы и переводили мужчине предоплату, однако в установленные сроки они не получали услуги, а денежные средства назад им не возвращали.

Во время следствия стражи правопорядка выявили пять случаев мошенничества в отношении жителей Зеленограда и других районов Москвы. Общая сумма ущерба составила более одного миллиона рублей. Часть похищенных средств пострадавшим возместили.

«Фигуранту предъявлено обвинение по части 2 и 3 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. В настоящее время материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу», — подчеркнули в ведомстве.

Ранее суд продлил домашний арест фигурантке дела о брачных аферах в Москве. По версии следствия, подозреваемая вместе с отцом разработали преступную схему хищения имущества у одиноких женщин.