Проводника поезда заподозрили в краже подстаканников в Сочи
В Сочи задержали проводника поезда по подозрению в краже 27 подстаканников — МВД
В Сочи задержали проводника пассажирского поезда, которого заподозрили в краже 27 подстаканников. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу регионального Управления на транспорте МВД РФ.
О хищении имущества сообщил руководитель вагонного участка. Правоохранители задержали подозреваемого. По версии следствия, ночью мужчина похитил подстаканники из купе проводников. Возбуждено уголовное дело.