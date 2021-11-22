Проводника поезда заподозрили в краже подстаканников в Сочи

В Сочи задержали проводника пассажирского поезда, которого заподозрили в краже 27 подстаканников. Об этом написал RT со ссылкой на пресс-службу регионального Управления на транспорте МВД РФ.

О хищении имущества сообщил руководитель вагонного участка. Правоохранители задержали подозреваемого. По версии следствия, ночью мужчина похитил подстаканники из купе проводников. Возбуждено уголовное дело.