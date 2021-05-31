У бывшего мэра Владивостока Гуменюка проводят обыски

Правоохранители проводят обыски у бывшего мэра Владивостока Олега Гуменюка. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на представителя СУСК по Приморскому краю.

«Подтверждаем официально, проводим обыски», — приводит агентство слова своего собеседника.

Ранее источник РИА «Новости» в правоохранительных органах регион сообщал об обысках дома у Гуменюка. Они связаны с делом о махинациях с местами на кладбищах, отметил источник агентства. По предварительным данным, Гуменюка не задерживали.

Мэр Владивостока Олег Гуменюк ушел в отставку. Его раскритиковал губернатор Приморского края Олег Кожемяко, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев посоветовал сложить полномочия.

Кожемяко заявил, что работа Гуменюка не устроила ни жителей, ни краевую власть. По его мнению, на развитие региона даются большие деньги, но изменения неощутимы. «360» рассказывал, чем запомнился мэр Владивостока за двухлетний период работы.