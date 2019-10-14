Провода с микросхемами нашли на месте взрыва ларька в Подольске

На месте взрыва овощной торговой лавки в подмосковном Подольске нашли обрывки проводов с микросхемами. Об этом 360» рассказал источник в правоохранительных органах.

Хлопок произошел у дома 36 на проспекте Юных Ленинцев в минувшую субботу, 12 октября. Палатка была установлена рядом с автобусной остановкой «Ново-Сырово». Киоск принадлежал предприятию, которое занимается реализацией продуктов быстрого питания.

Владелица ларька сдала его в аренду индивидуальному предпринимателю, 49-летнему местному жителю. Он сам и работающий на мужчину продавец-кассир в момент происшествия находились в киоске.

Хлопок в торговом ларьке в Подольске произошел из-за неисправного кондиционера Подробнее

Торговую палатку осмотрели кинологи с собаками. Животные не обнаружили в ней следов взрывчатых веществ и взрывных устройств. Неожиданную находку сделал сапер: он нашел следы алюминиевой пудры «Серебрянка», части гаек из этого же материала и провода с микросхемами.

Изъятые вещества отправили в Институт криминалистики ФСБ России на исследование. Возбуждено уголовное дело по части третьей статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее в региональном управлении МЧС сообщили, что хлопок произошел из-за прорыва трассы кондиционера.