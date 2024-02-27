Криминал 27 февраля 2024, 05:56 «Провести разведку». Украинских кураторов в Рубцовске изначально интересовал «Уралвагонзавод» «Уралвагонзавод» был первой целью обвиняемого в подготовке теракта в Рубцовске РИА «Новости»

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Обвиняемый в подготовке теракта в День города в Рубцовске в Алтайском крае изначально планировал только провести разведку на «Уралвагонзаводе». Об этом он рассказал РИА «Новости».

По его словам, он поздно понял, зачем его послали в этот регион. Просто у него был российский паспорт, а у украинских кураторов — нет. Свою роль сыграло и то, что его родители живут на Урале, поэтому ему на них не наплевать, а вот Алтай для него якобы «уже не Россия», предположил он.

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«Маленький город Рубцовск, там есть „Уралвагонзавод“, задание первоначальное с ним было связано, провести там разведку», — рассказал мужчина.

Только позже украинские кураторы внесли изменения в планы, поручив ему взорвать администрацию города Рубцовска. Обвиняемый заявил, что эта была очень рискованная операция, при которой у него просто не было шансов выжить. Он добавил, что кураторы его бросили и после задержания не прислали ни одной посылки.

В управлении ФСБ по региону рассказали, что в отношении мужчины возбудили ряд уголовных дел, в том числе о покушении на совершение теракта. Его могут осудить на пожизненное заключение.

Злоумышленник также признался, что планировал замаскировать бомбу грибами.