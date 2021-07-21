Психолого-психиатрическая экспертиза в отношении казанского стрелка Ильназа Галявиева еще продолжается. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на СК России.

Ранее газета — официальный орган ОНК написала, что экспертиза института Сербского признала Галявиева, который устроил бойню в казанской школе, невменяемым. Если бы эксперты пришли к иному выводу, ему грозило бы пожизненное.

Ильназ Галявиев 11 мая пришел в школу № 175 Казани с ружьем и открыл огонь по людям. За восемь минут он выстрелил не менее 17 раз. Во время нападения погибли семеро детей и двое взрослых. 23 человека получили ранения. Особо тяжелых самолет МЧС привез на лечение в Москву. Всех пострадавших во время нападения уже выписали из больниц.

Ранее секретарь Общественной палаты Лидия Михеева рассказала, что в России готовят новый закон о психиатрической помощи, который поможет снизить риск появления новых школьных стрелков. Авторы документа уверены, что у штатных психологов в российских школах не хватает профессионализма, чтобы вовремя выявить психическое заболевание у ребенка.