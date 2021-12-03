Протоколы на Google и Meta за неудаление контента поступили в суд

Суд 24 декабря рассмотрит протоколы на компании Google и Meta. Им может грозить оборотный штраф в размере одной десятой годовой выручки. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Таганского суда Москвы.

«Судье поступили административные материалы, возбужденные на основании протоколов об административных правонарушениях, составленных Роскомнадзором. <…> Судебные заседания назначены на 24 декабря», — рассказали в суде.

Протоколы на Google и Meta были составлены по статье КоАП РФ «Нарушение порядка ограничения доступа к информации, информационным ресурсам» за повторное неудаление информации.

Наказание за это правонарушение — уплата штрафа в размере от одной двадцатой до одной десятой годовой выручки за календарный год, который предшествовал году, когда административное правонарушение было зафиксировано.

Еще в конце октября 2021 года появилась информация о том, что компанию Google привлекут к административной ответственности за повторное неудаление запрещенных материалов. Роскомнадзор отметил, что принадлежащий корпорации YouTube систематически не выполняет требования по удалению запрещенной к распространению в РФ информации.