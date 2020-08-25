Протоиерей Смирнов ушел с должности главы патриаршей комиссии по семье

На заседании Священного Синода Русской православной церкви (РПЦ) было принято решение освободить от должности по состоянию здоровья главу патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерея Димитрия Смирнова.

Документ опубликован на официальном сайте Московского Патриархата.

«Освободить протоиерея Димитрия Смирнова от должности председателя Патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства согласно поданному прошению и выразить протоиерею Димитрию Смирнову благодарности за понесенные труды по созданию и организации деятельности Комиссии», — сказано в решении.

На место Дмитрия Смирнова назначен священник Феодор Лукьянов, клирик города Москвы.

Дмитрий Смирнов неоднократно делал неоднозначные заявления. Сначала он назвал «бесплатными проститутками» женщин, не оформивших официальный брак, а затем «бессовестным народом из маменькиных сынков» мужчин, которые не хотят жениться.