Криминал 04 сентября 2023, 00:01 Противники СВО ранили из травмата вернувшегося с фронта бойца в Батайске Губернатор Голубев сообщил об уголовном деле после избиения бойца СВО в Батайске РИА «Новости»

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Ростовские следователи завели уголовное дело после нападения на участника специальной военной операции в Батайске. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Он подчеркнул, что намерен внимательно следить за расследованием и рассчитывает что виновные понесут ответственность по закону.

Издание 161.Ru со ссылкой на ростовский главк МВД сообщило, что на вернувшегося из зоны проведения специальной военной операции 28-летнего бойца напали около кафе «Клевер» в Батайске в ночь на воскресенье, 3 сентября. В ходе конфликта противник не менее 12 раз выстрелил в военного из травматического оружия. После чего скрылся.

Источник издания уточнил, что пострадавшего госпитализировали в тяжелом состоянии в больницу.

Двоюродный брат пострадавшего в беседе с RT заявил, что родственник пострадал из-за своего участия в специальной военной операции. По его словам, это не понравилось нападавшим.

«Избили, выстрелили 12—13 раз. Одна пуля попала в голову. В больнице, врачи извлекли пули от травмата, зашили», — подчеркнул собеседник журналистов. Он добавил что эта компания часто нападает на прохожих в парке.