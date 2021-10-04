Против жителя Ленобласти завели уголовное дело за изнасилование малолетней родственницы

Жителя Выборгского района Ленобласти подозревают в изнасиловании ребенка и создании порнографических материалов с участием несовершеннолетней. Об этом сообщили «Невские новости».

По версии следствия, мужчина с 2007 по 2017 год измывался над своей малолетней родственницей. Видео с актами насилия он держал на личном ноутбуке. Девочка же долгое время держала происходящее в секрете.

О преступлении стало известно после того, как мужчина начал выкладывать интимные фотографии ребенка в Сеть. Уголовное дело уже направили в суд. Мужчину ждет до 20 лет лишения свободы.