Против жителей Ростовской области возбудили уголовное дело за незаконную вырубку деревьев

Жителей Сальского района Ростовской области заподозрили в незаконной вырубке нескольких белых акаций в лесополосе. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу транспортной полиции МВД по СКФО.

Ситуация произошла в лесной полосе, которая находится рядом с железнодорожными путями. Всего злоумышленники спилили семь деревьев. Ущерб составил 30 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений». Теперь им грозит заключение в колонии общего режима сроком до двух лет.