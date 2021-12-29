Против жителей Петербурга, выбросивших собаку с 12-го этажа, завели дело

Жители Санкт-Петербурга выбросили свою овчарку с 12 этажа дома на улице Вавиловых в Калининском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.

Ситуация произошла 25 декабря. Женщина-волонтер обнаружила мертвое животное во дворе дома. По версии следователей, хозяева выбросили собаку с 12 этажа. Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Жестокое обращение с животными». В квартире у них следователи обнаружили горы мусора.