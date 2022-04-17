СК изучит материалы Международного общественного трибунала о преступлениях против жителей Донбасса

Следственный Комитет России начнет сотрудничество с Международным общественным трибуналом по Украине, который фиксирует преступления киевского режима и собирает свидетельства очевидцев. Сотрудники ведомства соберут данные организации для расследования заведенных уголовных дел. Как сообщила пресс-служба СК, соответствующее поручение дал председатель Следственного Комитета Александр Бастрыкин.

В ведомстве напомнили, что следователи с 2014 года фиксируют доказательства преступлений киевского режима против жителей Донбасса. Сейчас они оценивают незаконные действия против российских военных, принимающих участие в специальной операции.



Для получения полной картины следователи начнут сотрудничество с Международным общественным трибуналом по Украине, где работают общественники из более чем 20 стран. Они собирают информацию о преступлениях киевского режима против мирных жителей.



Следователи изучат материалы, собранные организацией и приобщат в качестве доказательств к уголовным делам о преступлениях украинских военных и националистов.



Собранные материалы в будущем СК предоставит для судебных разбирательств над украинскими националистами. Важно, чтобы процесс проводил национальный суд или специально созданный трибунал.

Международный общественный трибунал по Украине создали общественные деятели, журналисты и политологи в марте этого года. Как рассказал один из участников объединения, директор Московского бюро по правам человека Александр Брод, на протяжении нескольких лет все они фиксировали преступления властей Украины. По его словам, в международном общественном трибунале уже участвуют представители более 20 стран.