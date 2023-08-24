Криминал 24 августа 2023, 12:05 Против ударившего девушку в Нахабине возбудили уголовное дело СК возбудил дело против ударившего в Набахине девушку в шортах Пресс-служба МВД

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Следователи возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении мужчины, который напал на девушку в Нахабине из-за ее внешнего вида. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ СК РФ по Московской области в своем Telegram-канале.

«Возбуждено уголовное дело в отношении мигранта, подозреваемого в совершении преступления экстремистского характера», — заявили представители ведомства.

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Мужчину уже допросили, в скором времени должны состояться несколько экспертиз. Ему может грозить до шести лет тюрьмы.

Нападение случилось утром 23 августа. Девушка в Нахабине вышла на пробежку в шортах и футболке, в какой-то момент к ней подошел незнакомец и ударил ее.

Он счел, что женщины не должны ходить в общественных местах в открытой одежде. Местная жительница получила травму губы, ее обидчика вскоре задержали. Расследование дела продолжается.