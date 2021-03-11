Против Михаила Хачатуряна, убитого дочерями, возбудили уголовное дело. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на адвоката.

«В отношении Хачатуряна возбудили уголовное дело по части 3 статьи 132 УК РФ „Насильственные действия сексуального характера“, 133 „Понуждение к действиям сексуального характера“ и 117 «Истязание», — заявил собеседник агентства. Он попросил не называть его имени.

Защитник отметил, что дело касается сексуального и другого насилия в отношении дочерей Хачатуряна.

Убийство Хачатуряна произошло в июле 2019 года. Мужчину с многочисленными ранениями нашли мертвым у его квартиры на Алтуфьевском шоссе в Москве. Дочери — Крестина, Ангелина и Мария Хачатурян — почти сразу же сознались в преступлении.

Адвокаты девушек утверждают, что действия их подзащитных были необходимой самообороной. Ведь на протяжении долгого времени дочери страдали от действий отца. Родственники, которые заняли сторону убитого главы семейства, заявили, что девушки оговорили Хачатуряна.

Судебный процесс идет уже почти два года. Летом дело младшей сестры Марии Хачатурян выделили в отдельное производство. Ее признали невменяемой. Девушки сначала находились в СИЗО, но потом их перевели под домашний арест. В феврале 2021 года стало известно, что дело сестер Хачатурян вернули в Генпрокуратуру.