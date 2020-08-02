Против сына экс-премьера Грузии завели дело из-за поножовщины

В больницу Тбилиси с ножевыми ранениями доставлен внук бизнесмена, бывшего депутата парламента Гоги Топадзе Леван. В нападении подозревают Бусу Жванию — сына бывшего грузинского премьера Зураба Жвании.

Против Жвании-младшего возбудили дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.

Внук Гоги Топадзе находится в критическом состоянии в клинике имени Хечинашвили, сообщил грузинский Первый канал. Вместе с ним госпитализирован еще один человек.

По данным «Рустави 2», вторым раненым является Буса Жвания. Следователи допросили человека, доставившего обоих мужчин в больницу.

Инцидент, по информации телеканала, произошел под утро, когда Леван Топадзе возвращался домой с друзьями. Его состояние стабильно тяжелое. Одно из ранений он получил в легкое, рассказал адвокат Топадзе.

Зураб Жвания был одним лидеров «революции роз» в 2003 году. Он выступал вместе с Михаилом Саакашвили и Нино Бурджанадзе против тогдашнего президента Эдуарда Шеварднадзе. После его отставки Жвания возглавил правительство страны.

В феврале 2005 года премьера нашли мертвым вместе 27-летним чиновником Раулем Юсуповым. По официальной версии, мужчины отравились угарным газом.