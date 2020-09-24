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    24 сентября 2020, 11:04

    Против совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» утвердили обвинение, он предстанет перед судом

    Анастасия Калинина

    Генпрокуратура РФ сформировала и утвердила обвинение против совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Вячеслава Вишневского. Теперь он предстанет перед судом.
    Против совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» утвердили обвинение, он предстанет перед судом

    Следствие обвиняет Вишневского в коррупции, передает «Интерфакс».

    «По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

    Из-за взятки ТЦ «Зимняя вишня» был открыт без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Кроме этого, Вишневский не стал устанавливать автоматические системы пожаротушения на всех этажах.

    По данным ведомства, обвинительное заключение вместе с уголовным делом будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово.

    После трагедии Вишневский попытался скрыться от правоохранительных органов в Польше. Но его успели задержать.

    Пожар в торговом центре произошел в марте 2018 года. Очаг возгорания пришелся на кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек.

    Новости SMI.FM