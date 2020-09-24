Против совладельца сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня» утвердили обвинение, он предстанет перед судом

Генпрокуратура РФ сформировала и утвердила обвинение против совладельца сгоревшего ТЦ в Кемерово Вячеслава Вишневского. Теперь он предстанет перед судом.

Следствие обвиняет Вишневского в коррупции, передает «Интерфакс».

«По версии следствия, Вишневский при посредничестве своего представителя передал взятку в размере семи миллионов рублей начальнику инспекции государственного строительного надзора Кемеровской области Танзиле Комковой», — говорится в пресс-релизе Генпрокуратуры.

Из-за взятки ТЦ «Зимняя вишня» был открыт без разрешения на строительство и с нарушением требований проектной документации. Кроме этого, Вишневский не стал устанавливать автоматические системы пожаротушения на всех этажах.

По данным ведомства, обвинительное заключение вместе с уголовным делом будет направлено в Центральный районный суд города Кемерово.

После трагедии Вишневский попытался скрыться от правоохранительных органов в Польше. Но его успели задержать.

Пожар в торговом центре произошел в марте 2018 года. Очаг возгорания пришелся на кинозалы и детские игровые зоны с аттракционами. Погибли 60 человек.