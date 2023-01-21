Криминал 21 января 2023, 15:09 Против сотрудницы детсада в Липецке возбудили дело за недопустимое обращение с ребенком МВД: против воспитательницы из Липецка возбудили дело за недопустимое обращение с ребенком РИА «Новости»

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Воспитательница детского сада в Липецке стала фигуранткой уголовного дела за грубое обращение с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД

В ведомстве уточнили, что дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Полицейские предварительно установили, что женщина применила недопустимые способы воспитания. Подробностей в ведомстве не сообщили.

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Известно, что МВД уже направило в департамент дошкольного образования города предписание об отстранении подозреваемой от исполнения обязанностей на период предварительного следствия.

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Правоохранители также проверят условия, в которых женщина воспитывает собственного ребенка. Выяснят обстановку в ее семье.

Осенью минувшего года скандал из-за жестокого обращения произошел в частном детском саду в Сочи. Там воспитатели позволяли себе бить воспитанников с аутизмом. Свое поведение сотрудники объяснили тем, что у них «не выдержали нервы». Против женщин возбудили уголовное дело.