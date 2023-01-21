21 января 2023, 15:09
Против сотрудницы детсада в Липецке возбудили дело за недопустимое обращение с ребенком
МВД: против воспитательницы из Липецка возбудили дело за недопустимое обращение с ребенком
Воспитательница детского сада в Липецке стала фигуранткой уголовного дела за грубое обращение с ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального главка МВД
В ведомстве уточнили, что дело возбудили в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей. Полицейские предварительно установили, что женщина применила недопустимые способы воспитания. Подробностей в ведомстве не сообщили.
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Известно, что МВД уже направило в департамент дошкольного образования города предписание об отстранении подозреваемой от исполнения обязанностей на период предварительного следствия.
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Правоохранители также проверят условия, в которых женщина воспитывает собственного ребенка. Выяснят обстановку в ее семье.
Осенью минувшего года скандал из-за жестокого обращения произошел в частном детском саду в Сочи. Там воспитатели позволяли себе бить воспитанников с аутизмом. Свое поведение сотрудники объяснили тем, что у них «не выдержали нервы». Против женщин возбудили уголовное дело.
Дети
Полиция
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