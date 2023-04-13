13 апреля 2023, 15:49
Против школьника, устроившего стрельбу в Петербурге, завели уголовное дело
Петербургский СК возбудил дело о хулиганстве против устроившего стрельбу школьника
Уголовное дело возбудили в отношении школьника, который подозревается в стрельбе из пневматического пистолета в Петербурге. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК РФ.
«Следственным отделом по Калининскому району ГСУ СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело в отношении 16-летнего ученика девятого класса», — сказано в сообщении.
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Речь о статье УК РФ «Хулиганство», вопросы об избрании подростку меры пресечения и предъявления обвинений сейчас решаются. По данным следствия, молодой человек 13 апреля около автобусной остановки несколько раз выстрелил из пневматического оружия в двух своих сверстников. Уже в школе он открыл огонь в сторону других учащихся.
В результате случившегося пять человек пострадали. Им оказали первую медицинскую помощь и отпустили домой. Известно, что подозреваемый находится на учете в ПДН, а его мать находится в СИЗО по делу о наркотиках.
Санкт-Петербург
Стрельба
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