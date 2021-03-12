Против северодвинца, захватившего заложника, возбудили дело

Против мужчины, захватившего в заложники сотрудницу офиса микрозаймов, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в Следственном комитете.

«В ходе допроса подозреваемый признал свою вину и пояснил следователю, что пользовался услугами указанной микрокредитной организации, взяв кредит в размере восьми тысяч рублей», — сообщили в ведомстве.

В СК уточнили, что через время сумма задолженности увеличилась до 20 тысяч рублей. После того как долговые обязательства были переданы в коллекторское агентство, с него требовали уже 100 тысяч. Также в Сети появились порочащие его и его близких сведения.

Мужчина пришел офис микрокредитной организации с огнестрельным оружием и потребовал связаться с директором. Задержанный рассчитывал на то, что директор поговорит с коллекторами, а те оставят его в покое.

По данным РИА «Новости», взятая в заложницы сотрудница, предлагала захватчику закрыть его заем, но он отказался.

В СК в отношении задержанного завели уголовное дело по статье «Захват заложника, совершенный с применением оружия». Также следователи проверят действия коллекторов.

Житель Северодвинска решился на такой поступок днем 11 марта. Сотрудники спецслужб оперативно прибыли на место и оцепили здание. Также со злоумышленником велись переговоры, в ходе которых его удалось убедить разрядить оружие. Все это время 21-летняя сотрудница была пристегнута наручниками.