Против сбившего пенсионерку полицейского в Приморье завели уголовное дело

Уголовное дело в отношении сотрудника полиции завели в Приморье. Он находился за рулем служебной машины, когда сбил на пешеходном переходе 62-летнюю женщину. Она скончалась в больнице. Об этом сообщила пресс-служба управления СК РФ по Приморскому краю.

Следствие выяснило, что 13 сентября 2021 года подозреваемый, управляя служебным автомобилем, рядом с улицей Спиридонова во Владивостоке не уступил дорогу людям, переходящим нерегулируемый пешеходный переход. Мужчина сбил 62-летнюю женщину. Пенсионерку госпитализировали, но спустя некоторое время она скончалась от полученной травмы.

По данному факту было открыто уголовное дело по статье УК РФ «Нарушение правил дорожного движения». Расследование дела продолжается, сейчас допрашиваются свидетели, в скором времени пройдут судебные экспертизы.

Руководство Владивостокского ЛУ МВД России на транспорте проведет служебную проверку. Если вина сотрудника правоохранительных органов подтвердится, то его уволят со службы, а его начальство привлекут к дисциплинарной ответственности.