Криминал 22 августа 2023, 04:53 Против ректора СГУС возбудили дело из-за хранения оружия, взяточничества и превышения полномочий Против ректора СГУС Греца возбудили уголовное дело из-за взяточничества Freepik

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Прокуратура Смоленской области направила в суд уголовное дело против бывшего ректора ФГБОУ ВО «СГУС» Георгия Греца. Его обвинили в превышении должностных обязанностей, получении взяток и незаконном хранении боеприпасов.

По версии следствия, с октября 2013 года по декабрь 2021 года подозреваемый растратил имущество учреждения на сумму более 13,1 миллиона рублей. Для этого ему пришлось заключать фиктивные договоры на выполнение определенных работ в университете.

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Начиная с октября 2015 года, мужчина нелегально предоставлял ряду предпринимателей возможность размещения на территории учреждения станций сотовой связи. Из-за этого бюджет ВУЗа лишился 21 миллиона рублей. В это же время Герц хранил на даче 570 боеприпасов к огнестрельному оружию. Также в период 2019 по 2021 год бывший ректор принимал взятки. Общая сумма нелегальных выплат составила 13,2 миллиона рублей.

Сейчас на имущество подозреваемого наложили арест. Его дело направили в Промышленный районный суд Смоленска.