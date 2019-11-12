Против повара из Новокузнецка возбудили дело за оправдание терроризма
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Молодой человек в комментарии к статье во «ВКонтакте» оправдал терроризм в качестве метода организации взрывов для борьбы с муниципальной властью. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ региона, сообщил «Интерфакс».
«Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.
Известно, что житель Новокузнецка работает поваром в кафе. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Правоохранительные органы занимаются расследование этого дела.