Против повара из Новокузнецка возбудили дело за оправдание терроризма

Уголовное дело открыли в Кузбассе в отношении 26-летнего жителя Новокузнецка. Мужчина в социальной сети призывал радикально воздействовать на власть в городе. В частности, он рассматривал возможность организации взрывов.

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Молодой человек в комментарии к статье во «ВКонтакте» оправдал терроризм в качестве метода организации взрывов для борьбы с муниципальной властью. Об этом рассказали в пресс-службе УФСБ региона, сообщил «Интерфакс».

«Следственным отделом УФСБ России по Кемеровской области — Кузбассу в отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ „Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма“», — сказано в сообщении, которое процитировал ТАСС.

Известно, что житель Новокузнецка работает поваром в кафе. Мужчине может грозить до семи лет лишения свободы. Правоохранительные органы занимаются расследование этого дела.