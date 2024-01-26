Криминал 26 января 2024, 14:04 Против полицейских возбудили дело за незаконную выдачу гражданства главарю банды из Белгорода Mash: на белгородских силовиков завели дело за выдачу гражданства главарю банды РИА «Новости»

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Следователи возбудили уголовное дело о халатности в отношении сотрудников полиции, которые незаконно выдали гражданство главарю банды в Белгороде и его семье. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Члены семьи лидера группировки переехали с Украины в Белгородскую область в 2011 году. В апреле 2022-го они подали документы на получение российского гражданства в МВД по Дзержинскому району. В официальных бумагах указали адрес временной регистрации в деревне Прудково Калужской области. Фактически семья там не проживала — сотрудники полиции должны были это проверить.

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В отделе, где незаконно выдали паспорта, проводится проверка. Причастным к правонарушению полицейским грозит штраф, арест на срок до трех месяцев или исправительные работы.

Савеловский суд Москвы 26 января заключил под стражу полицейского, который передавал сведения об умерших людях за денежное вознаграждение. Он передавал личные данные и сведения о родственниках умерших заинтересованным лицам.