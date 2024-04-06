Криминал 06 апреля 2024, 23:16 Против подбросивших Голунову наркотики экс-полицейских подали иск на 1,5 миллиона рублей МВД подало иск против экс-полицейских, подбросивших Голунову наркотики РИА «Новости»

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Министерство внутренних дел России подало иск о взыскании 1,5 миллиона рублей с бывших полицейских, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову. Об этом сообщил адвокат Сергей Бадамшин в своем Telegram-канале «ВЛагерь».

«Указанная сумма была ранее взыскана с МВД России в пользу Голунова в качестве компенсации морального вреда», — объяснил юрист.

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Он также обнародовал фотографию материалов дела, согласно которой ведомство намерено получить с осужденных требуемую сумму в равных долях.

В июне 2023 года сообщалось, что троих экс-полицейских выпустят из тюрьмы. Суд заменил им наказание на принудительные работы в исправительных центрах ФСИН.

Голунова задержали в центре Москвы в июне 2019 года. Правоохранители во время обысков якобы нашли в рюкзаке журналиста свертки с наркотиками, а затем «обнаружили» запрещенные вещества в его квартире. Дело Голунова вызвало резонанс.