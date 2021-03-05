Против пнувшего пожилую женщину на костылях жителя Бердска завели дело

Мужчина, который пнул 82-летнюю женщину на костылях в Бердске под Новосибирском попал под уголовку. Дело завели по статье «Хулиганство». Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России. Ведомство опубликовало видео допроса.

Объяснить свой поступок мужчина не смог и сослался на пьянку.

«Я пьяный был сильно. Очень сильно раскаиваюсь, искренне», — заявил подозреваемый в преступлении.

Накануне в Сеть попало видео из Бердска, на котором пьяный мужчина подходит к пожилой женщине, которая еле идет на костылях, и пинает ее. Потом он повалил ее на землю и упал сам. Хулиган помог ей подняться и подал упавший костыль, но потом вернулся и еще раз ударил пенсионерку ногой. После этого следователи провели проверку и быстро нашли обидчика 81-летней женщины.

По данным следствия, эту женщину агрессивный пьяница не знал — она случайно попалась ему на глаза в микрорайоне «Северный» Бердска. Сейчас решают вопрос о его аресте.