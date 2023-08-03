Криминал 03 августа 2023, 20:11 Против пассажира такси, напавшего на водителя в Москве, возбудили уголовное дело Полиция Москвы возбудила уголовное дело против пассажира такси за нападение на водителя Unsplash

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Против мужчины, который напал в Москве на водителя такси, возбудили уголовное дело по статье за побои. Об этом рассказали в пресс-службе столичного главка МВД.

Пострадавший таксист написал заявление на пассажира, который во время словесного конфликта перешел к выяснению отношений кулаками. После проверки правоохранительные органы возбудили против мужчины, напавшего на водителя, уголовное дело по статье 116 Уголовного кодекса России «Побои».

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Личность агрессивного пассажира уже установили, полицейские ОМВД России по Басманному району занимаются его поимкой.

Ранее в столице задержали мужчину, который угнал такси, выманив водителя внутрь дома под предлогом помощи — ему якобы понадобилось вытащить тяжелый груз.