Против организаторов подпольного казино в Сочи возбудили уголовное дело

В Сочи обнаружили помещение, в котором проводили незаконные азартные игры. Против организаторов клуба возбудили уголовное дело. Об этом сообщил «Царьград».

Обыск проводили сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с полицией при силовой поддержке региональной службы специального назначения. Им удалось обнаружить игровые автоматы и установить, что игры проводились незаконно, вне игорной зоны.

«Летом 2021 года группа граждан организовала в Сочи незаконные азартные игры с использованием сети Интернет. Злоумышленники арендовали помещения в разных районах города-курорта и установили в них игровое оборудование», — рассказали в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статье «Незаконные организация и проведение азартных игр». Во время обычка следователи изъяли более 60 жестких дисков. Их направили на экспертизу.