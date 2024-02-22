Криминал 22 февраля 2024, 13:59 Против обвиненного в незаконной охоте тамбовского чиновника вновь возбудили дело СК повторно возбудил уголовное дело против экс-главы тамбовского Минздрава

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В Тамбовской области по поручению председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина повторно возбудили уголовное дело об оскорблении представителя власти. Предыдущее отменили и провели новую проверку, сообщила пресс-служба ведомства.

Бывший исполняющий обязанности министра здравоохранения Тамбовской области Алексей Овчинников снова стал фигурантом уголовного дела по статье 319 УК России «Оскорбление представителя власти». Предыдущее дело прекратили, но по поручению Александра Бастрыкина провели процессуальную проверку и возбудили снова. Следователи назначили повторную судебную лингвистическую экспертизу.

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Видео с участием Алексея Овчинникова попало в интернет. Госавтоинспекторы остановили его машину на трассе Р-22 «Каспий», проверили документы и обвинили в незаконной охоте. Мужчина поругался с ними. Когда дело предали огласке, чиновник извинился за оскорбления и уволился. Предыдущая экспертиза показала, что он матерился не в адрес правоохранителей.