Против мужчины, заманившего домой девочку в Ленобласти, завели дело

В Ленинградской области завели дело против мужчины, который заманил к себе домой 10-летнюю девочку из поселка Мыза-Ивановка Гатчинского района. Об этом сообщили на сайте регионального управления СК.

Девочка после школы не вернулась домой. После поступления сообщения о пропаже школьницы следственные органы незамедлительно начали проверку. Правоохранители тут же выехали на место происшествия, начала работу оперативная группа, в которую вошли криминалисты и полицейские. Организовали поисковый штаб.

В ходе проверки следователи выяснили, что перед исчезновением девочка вела переписку в мессенджере с мужчиной из Петербурга, который договорился с ней о встрече. В СК отметили, что мужчина в беседе в циничной форме затрагивал тему интимной близости.

Сотрудники полиции нашли девочку в квартире мужчины и предотвратили преступление. Мужчину задержали, против него завели дело о сексуальном насилии в отношении малолетней. СК направит в суд ходатайство о его заключении под стражу.

Обстоятельства выясняются, расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесли закон, предусматривающий пожизненное наказание для педофилов.