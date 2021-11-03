Против мэра в Крыму завели дело о крупной взятке
СК по Крыму завел уголовное дело против задержанного при получении взятки мэра Белогорска Ипатко
Против главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, которого накануне задержали при получении взятки, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили на сайте СК по Крыму и Севастополю.
Ипатко проходит подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере. Накануне главу Белогорска задержали с поличным, когда он получил от некоего предпринимателя 1,4 миллиона рублей. Вместе с Ипатко был задержан еще один человек, который, предположительно, выполнял роль посредника. Операцию провели сотрудники УФСБ.
Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для задержанных. Отправят ли их в СИЗО или это будет домашний арест — пока неизвестно.
Главе Белогорска грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 100 миллионов рублей.
О задержании мэра Белогорска ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который поблагодарил силовиков за профессионализм и верность долгу. Аксенов подчеркнул, что борьба с коррупцией является системной работой, которая идет непрерывно. Он пообещал, что каждый, кто нарушит закон, будет нести ответственность в полной мере.