Против мэра в Крыму завели дело о крупной взятке

Против главы администрации Белогорска Игоря Ипатко, которого накануне задержали при получении взятки, возбудили уголовное дело. Об этом сообщили на сайте СК по Крыму и Севастополю.

Ипатко проходит подозреваемым в получении взятки в особо крупном размере. Накануне главу Белогорска задержали с поличным, когда он получил от некоего предпринимателя 1,4 миллиона рублей. Вместе с Ипатко был задержан еще один человек, который, предположительно, выполнял роль посредника. Операцию провели сотрудники УФСБ.

Следствие готовит ходатайство в суд об избрании меры пресечения для задержанных. Отправят ли их в СИЗО или это будет домашний арест — пока неизвестно.

Главе Белогорска грозит до 15 лет тюрьмы и штраф в размере до 100 миллионов рублей.

О задержании мэра Белогорска ранее сообщил глава Крыма Сергей Аксенов, который поблагодарил силовиков за профессионализм и верность долгу. Аксенов подчеркнул, что борьба с коррупцией является системной работой, которая идет непрерывно. Он пообещал, что каждый, кто нарушит закон, будет нести ответственность в полной мере.