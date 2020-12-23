Против мэра Томска Кляйна возбудили второе дело

Следственный комитет РФ подтвердил, что в отношении мэра Томска Ивана Кляйна открыто второе уголовное дело. Оно также касается превышения полномочий.

Как уточнили в СК РФ по Томской области, дело связано с продажей городской земли его дочери. Следствие считает, что Кляйн в интересах родственницы дал указание начальнику департамента архитектуры и градостроительства городской администрации предоставить дочке земельный участок в областном центре без проведения торгов.

После этого городская администрация и дочь мэра заключили договор купли-продажи земельного участка по цене ниже рыночной стоимости. Ране СМИ сообщали об открытии уголовного дела со ссылкой на информированный источник.

Кляйна временно отстранили от должности после того, как 14 ноября его арестовали по обвинению в превышении полномочий. Об этом написала «Газета.ru». Первое уголовное дело связано с поручением Кляйна обнести подконтрольное ему предприятие 300-метровой санитарно-защитной зоной, так что местный предприниматель не смог построить на купленном им участке многоквартирные дома. Чиновник все обвинения в свой адрес отрицает. Он будет находиться под стражей до 13 января.