Против мэра Норильска возбудили дело после ЧП на ТЭЦ-3
Следователи считают, что мэр не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации. Ахметчин знал о количестве разлившегося топлива, но не принял мер по реагированию на ЧС и ликвидации ее последствий.
Градоначальник не скоординировал деятельность управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Норильска. Кроме того, он не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления.
Ахметчин, добавили в СК, не обеспечил контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды. Не рассчитал чиновник и то, как будет развиваться ЧС и каковы окажутся ее последствия.
«Ахметчину предъявлено обвинение по статье „Халатность“», — заключила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.
Работы на месте разлива топлива продолжаются. Последствия аварии устраняют спасатели. Для этого привлекли дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России.