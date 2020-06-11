Против мэра Норильска возбудили дело после ЧП на ТЭЦ-3

Главу Норильска Рината Ахметчина заподозрили в халатности. После разлива нефти, который произошел на ТЭЦ-3 в городе, против него возбудили уголовное дело. Об этом сообщили в СК РФ.

Следователи считают, что мэр не исполнил свои должностные обязанности при возникновении чрезвычайной ситуации. Ахметчин знал о количестве разлившегося топлива, но не принял мер по реагированию на ЧС и ликвидации ее последствий.

Градоначальник не скоординировал деятельность управления по делам гражданской обороны и чрезвычайной ситуации администрации Норильска. Кроме того, он не обеспечил функционирование и взаимодействие органов и должностных лиц местного самоуправления.

Ахметчин, добавили в СК, не обеспечил контроль и наблюдение за состоянием окружающей среды. Не рассчитал чиновник и то, как будет развиваться ЧС и каковы окажутся ее последствия.

«Ахметчину предъявлено обвинение по статье „Халатность“», — заключила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Работы на месте разлива топлива продолжаются. Последствия аварии устраняют спасатели. Для этого привлекли дополнительный вертолет Ми-8 МЧС России.