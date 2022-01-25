Против ломившегося с молотком к соседям в Красноярске экс-полицейского завели уголовное дело

Полиция открыла уголовное дело о хулиганстве в отношении бывшего коллеги. Он устроил дебош в подъезде дома в Красноярске. Об этом сообщили в пресс-службе краевого главка МВД.

«Следственным отделом № 5 СУ МУ МВД России „Красноярское“ возбуждено уголовное дело в отношении жителя краевого центра, который устроил скандал в подъезде дома на улице Молокова», — сказано в сообщении ведомства.

По данным ведомства, случай произошел 23 января. В правоохранительные органы поступило сообщение, что в подъезде жилого дома в Советском районе 35-летний мужчина устроил скандал и повредил имущество соседей. После этого его задержали и доставили в отдел полиции.

По сведениям местных СМИ, мужчина ругался матом и бил молотком двери соседей. Жильцы уточнили, что он периодически дебоширит. Ему грозит до шести лет лишения свободы.

В МВД добавили, что мужчину уволили из правоохранительных органов еще в 2020 году. Он совершил поступок, которой порочил честь и достоинство сотрудника полиции. Об этом написала «Газета.ru».