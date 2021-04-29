Против красноярца, державшего школьника в заброшенном доме, возбудили дело

Житель Красноярска, уговаривавший восьмилетнего мальчика жить с ним вместе в заброшенном доме, стал фигурантом дела о похищении малолетнего. Об этом сообщили в региональном управлении СК РФ.

Ребенок пропал в Ленинском районе города во вторник вечером. Об этом сообщила его мать. Школьника искали полицейские и десятки волонтеров. Операция длилась всю ночь. Но обнаружить ребенка удалось только на следующий день. Мальчик находился в заброшенном здании в центре города. Сюда его привел 43-летний мужчина. Он предлагал ему жить вместе.

По предварительным данным, злоумышленник в течение нескольких недель пытался склонить мальчика к совместной жизни, а затем в день исчезновения предложил ему заработать — расклеить объявления. Доверчивый школьник согласился. Тогда мужчина увел его со двора жилого дома, где гулял мальчик.

В заброшенном доме ребенок провел почти сутки. После задержания подозреваемый заявил, что признает свою вину. В ближайшее время суд изберет ему пресечения. СК намерен ходатайствовать об аресте. Расследование уголовного дела продолжается.