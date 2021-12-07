Против избивавшей дочь матери в Казани возбудили уголовное дело

Против избившей ребенка матери в Казани возбудили уголовное дело по статье «Истязание». Поводом для начала расследования стала публикация видео с издевательствами.

По версии следствия, события из видео произошли 1 декабря в доме на проспекте Победы. Женщина в возрасте 31 года, которая пинала и толкала ребенка, была в состоянии опьянения. Кроме статьи об истязании, она проходит подозреваемой по статье 156 УК РФ «Ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».

Видеозаписи издевательств, которые сама женщина выкладывала в Сеть, заметили и стали обсуждать люди. Впервые они появились в Telegram-канале Baza. Судя по комментариям самой матери, таким способом она мстила отцу ребенка. На роликах видно, как ребенок бежит, затем падает, а после его начинают пинать и толкать. При этом женщина повторяла слова о том, что «папа поступал с ней так же».

Как писал KP.ru, дочь у автора видео уже забрали органы опеки, сейчас она находится в больнице. Работу органов опеки, которые допустили такое отношение к ребенку, также проверит прокуратура.