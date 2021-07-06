Против бывшего губернатора Кировской области возбудили дело о превышении полномочий

Против бывшего губернатора Кировской области Никиты Белых возбудили уголовное дело о превышении полномочий. Об этом сообщили в Следственном комитете.

Следственные органы СУ СК по Кировской области открыли уголовное дело по статье УК РФ «Превышение должностных полномочий лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации» в отношении Никиты Белых по материалам УФСБ по Кировской области.

Следствие считает, что Никита Белых в 2015 году, будучи губернатором Кировской области, действовал из личной заинтересованности и помог осуществить крупную сделку. Речь идет о заключении договора займа между АО «Кировская региональная ипотечная корпорация» и одной из региональных компаний. Сумма сделки — 320 миллионов рублей. По договору, средства с уплатой процентов должны были быть возвращены до ноября 2016 года.

«Губернатор Кировской области в ходе рабочих совещаний давал поручения о распределении данных денежных средств на нужды иных юридических лиц, не связанные с уставными целями деятельности АО „К.Р.И.К.“, находившихся в заведомо неплатежеспособном состоянии, с целью кратковременного улучшения их финансового положения», — отмечается в сообщении ведомства.

В итоге, когда задолженности не были возвращены, с регионального правительства взыскали более 202 миллионов рублей. Из-за противоправных действий бюджету Кировской области был причинен материальный ущерб. Сейчас расследование дела по этому эпизоду продолжается.

Белых в июне 2016 года арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. В конце июля его отстранили от поста губернатора Кировской области.

В феврале 2018 года Белых приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу. Свою вину он не признал. Экс-губернатор заявил, что не получал взятки. Деньги, которые ему передали, предназначались для финансирования социальных проектов Кирова и Кировской области.