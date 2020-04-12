Против беглецов из психбольницы возбудили уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело после побега шестерых пациентов из психиатрической больницы в Иркутске. Во время побега они угрожали убить медсестру.

«Сегодня ночью в дежурную часть отдела полиции № 2 Иркутска поступило сообщение о побеге шестерых пациентов Иркутской областной психиатрической больницы № 1. Мужчины напали на медицинскую сестру, угрожали ей и санитару физической расправой», — сообщили в пресс-службе иркутского Следственного комитета.

По информации СК, побег совершили шестеро молодых людей 1992–2001 года рождения. Против них возбудили уголовное дело об угрозе убийством.

Побег произошел ночью. В соцсетях появились видеокадры из больницы, на которых пациенты схватили медсестру и угрожали ей, чтобы она помогла им выйти. Мужчины тащили девушку, чтобы та открыла дверь. В МВД подтвердили, что люди на этом видео сбежали из больницы.

Пациентов психиатрической больницы ищут наряды полиции, сотрудники уголовного розыска и участковые. Об этом «Звезде» сообщил старший референт отдела информации и общественных связей регионального ГУ МВД России Юрий Ильенко.