Против алтайского чиновника завели дело из-за стоянки за 80 млн рублей

Дело о превышении полномочий возбудили против управделами губернатора и правительства Алтайского края. Это связано со стоянкой за 80 миллионов рублей, сообщили в ФСБ России, пишет РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что мужчине уже предъявлено обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями и превышении должностных полномочий. В ближайшее время будет решен вопрос о его аресте.

По данным ФСБ, в 2016 году по инициативе чиновника была разработана документация по строительству наземно-подземного гаража-стоянки в Барнауле. Ее одобрила госэкспертиза. Подрядчика для стройки определили на аукционе. Стоимость госконтракта составила более 80 миллионов рублей.

Позже, чтобы снизить затраты, подрядчик и заказчик вносили изменения в смету. Эта документация госэкспертизу не прошла. Но на тот момент подготовительные работы уже были выполнены, при этом подрядчику за них своевременно не заплатили. Тогда компания обратилась в суд, чтобы компенсировать свои расходы.

В прошлом году подозреваемый, чтобы скрыть срыв госконтракта, распорядился предоставить за счет бюджетных средств 19 миллионов рублей для оплаты этих исковых требований.