Криминал 17 августа 2023, 15:48 Против 35 фигурантов дела о хищении пенсий в Ингушетии завели дело об ОПГ МВД: против похитивших пенсии на 2 млрд рублей в Ингушетии завели дело о создании ОПГ

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Следственный департамент МВД России возбудил уголовное дело о создании преступного сообщества и участии в нем 35 человек, которых ранее обвинили в хищении денег из Пенсионного фонда России в Ингушетии. Об этом сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк.

«В отношении предполагаемых участников криминальной организации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частями 1, 2 и 3 статьи 210 УК РФ», — уточнила она.

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Руководство Следственного департамента МВД взяло под контроль расследование. Правоохранители продолжили устанавливать детали и соучастников преступления.

Представитель ведомства уточнила, что злоумышленников задержали в феврале и мае 2023 года. По местам их жительства и работы в Ингушетии, Северной Осетии — Алании, Москве и Московской области провели 75 обысков.

«Изъяты компьютерная техника, документы и другие предметы, имеющие доказательственное значение», — указала Волк.

Подозреваемых обвинили по статье о мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере (4 статьи 159 УК РФ), и заключили под стражу.

По версии следствия, в преступной схеме участвовали бывшие и действующие сотрудники регионального Пенсионного фонда и филиала «Почты России». Они похищали деньги из бюджета, внося в платежи ложные сведения о разовых выплатах пожилым людям. За шесть месяцев 2020 года злоумышленники украли 370 млн рублей.

Ранее Ирина Волк сообщала, что ФСБ задержала преступную группу из 34 человек. Их заподозрили в похищении свыше двух миллиардов рублей из Пенсионного фонда России в Ингушетии с 2019 по 2021 год.