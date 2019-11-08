Протасовицкий вышел из колонии
По выходу из колонии спортсмена встретили родители. Сам он был немногословен — сказал, что намерен и впредь заниматься футболом.
В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с несколькими людьми. Вместе с ними виновными признали брата Кокорина Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.
Адвокат Протасовицкого объяснил отказ в УДОПодробнее
Сначала они сидели в СИЗО, а потом молодых людей отправили в исправительные учреждения. Кокорину предстоял год и шесть месяцев колонии, а Мамаеву — один год и пять месяцев лишения свободы.
Мамаева и братьев Кокориных суд выпустил по УДО 6 сентября. На свободу они вышли через пять дней.
Реальный срок приговора Протасовицкого составил один год и пять месяцев. Он надеялся выйти условно-досрочно, однако суд такой возможности не предоставил. Причиной отказа в УДО стали три взыскания. Друг Мамаева и Кокорина получил их в следственном изоляторе «Лефортово».