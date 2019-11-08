Футболист Александр Протасовицкий вышел из колонии. Об этом сообщил корреспондент «360». Он был последним — четвертым — фигурантом дела о драке Кокорина и Мамаева в центре Москвы, который оставался в заключении.

По выходу из колонии спортсмена встретили родители. Сам он был немногословен — сказал, что намерен и впредь заниматься футболом.

В октябре 2018 года футболисты Павел Мамаев и Александр Кокорин подрались с несколькими людьми. Вместе с ними виновными признали брата Кокорина Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого.

Адвокат Протасовицкого объяснил отказ в УДО Подробнее

Сначала они сидели в СИЗО, а потом молодых людей отправили в исправительные учреждения. Кокорину предстоял год и шесть месяцев колонии, а Мамаеву — один год и пять месяцев лишения свободы.

Мамаева и братьев Кокориных суд выпустил по УДО 6 сентября. На свободу они вышли через пять дней.

Реальный срок приговора Протасовицкого составил один год и пять месяцев. Он надеялся выйти условно-досрочно, однако суд такой возможности не предоставил. Причиной отказа в УДО стали три взыскания. Друг Мамаева и Кокорина получил их в следственном изоляторе «Лефортово».