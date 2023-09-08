Криминал 08 сентября 2023, 17:56 Протаранившего колонну велосипедистов на «Скандинавии» водителя фуры арестовали Суд арестовал водителя, протаранившего колонну велосипедистов на «Скандинавии» Пресс-служба Следственного комитета

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Водителя грузовика, который протаранил колонну велосипедистов на трассе «Скандинавия», заключили под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По решению Выборгского городского суда обвиняемого в гибели двух велосипедисток водителя фуры заключили под стражу.

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Авария произошла утром 7 сентября на 59-м километре трассы «Скандинавия». Водитель фуры врезался в легковушку Ford, которая сопровождала группу из 11 школьниц-велосипедисток. От удара иномарка наехала на спортсменок.

«В результате аварии две велосипедистки от полученных травм скончались на месте», — напомнили в ведомстве.

Семь спортсменок и их тренер получили разные травмы. Их госпитализировали. По данному факту возбудили уголовное дело. Водителя фуры допросили, после чего предъявили ему обвинение. По решению суда мужчину арестовали на два месяца.

Президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов сообщил, что у тренера спортсменок не было разрешения на тренировку на трассе. Отец одной из пострадавших Владимир Голыбин рассказал, что дети уже ездили по дорогам общего пользования, поэтому были подготовленными к подобному заезду.

В распоряжении «360» появились кадры последствия ДТП.