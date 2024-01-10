Эксклюзив 10 января 2024, 16:24 «Простой, тихий мальчик». Знакомый — о подростке, задержанном за подготовку нападения на школу в Татарстане Знакомый назвал тихим задержанного за подготовку нападения на школу в Татарстане РИА «Новости»

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Подросток, подозреваемый в подготовке нападения на свою школу в городе Кукморе в Татарстане, обычно вел себя тихо и спокойно. Об этом сообщил «360» знакомый задержанного.

По его словам, в школе 15-летний подозреваемый никогда не хулиганил.

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«Простой, тихий мальчик», — описал подростка знакомый.

Собеседник «360» сообщил, что школьника точно воспитывает мать, но есть ли у него отец, он не знает. Сказать точно, с кем дружит задержанный, знакомый тоже не смог.

«Но друзья у него были. Видел, как он вместе с кем-то сидит и разговаривает», — вспомнил собеседник «360».

По данным Telegram-канала Baza, следствие предположило, что подросток из Кукмора готовил нападение на свою школу с весны 2022 года. Подозреваемый изучал информацию о массовых убийствах в школах, искал в интернете, где взять оружие, а также учился делать взрывное устройство. Авторы статьи указали, что мальчик жил в полной семье и никогда не стоял на учете.