«Просто подвозил». Задержанный после ограбления «Пятерочки» заявил, что его использовали как таксиста
Задержанный после нападения на магазин под Истрой заявил, что его использовали как такси
Один из задержанных после нападения на магазин и убийства кассирши под Истрой заявил в суде, что знакомые использовали его как таксиста. По его словам, приятели не посвящали его в свои планы по ограблению «Пятерочки». Об этом сообщил корреспондент «360» из суда.
Подозреваемый заявил, что свою вину не признает. По его словам, он не заходил в магазин.
«Я не знаю, я просто подвозил», — сказал он.
Задержанный заверил, что просто подвозил своих знакомых.
«Они мне заплатили, как такси, и все. Больше мне нечего добавить», — заявил подозреваемый.
Он заявил, что когда подвозил знакомых, то не подозревал, что у них есть планы ограбления. Ему не было известно, что они едут в магазин.
Задержанный сказал, что познакомился с этими людьми прошлым летом. Ему не было известно о том, чтобы они были замешаны в каких-то преступлениях.
В пятницу четырех человек, обвиняемых в ограблении и убийстве кассирши «Пятерочки» под Истрой, отправили в СИЗО до 9 апреля. Преступление они совершили 9 февраля. Двое в балаклавах ворвались в магазин, избили рукоятками от топора управляющую и ее супруга, а также кассиршу, которая от полученных травм скончалась на месте. Еще двое подельников дожидались их на улице, один сидел в машине. В СК ранее сообщили, что двое из предполагаемых налетчиков находились в России нелегально, по этому факту МВД проведет служебную проверку.