«Просто подвозил». Задержанный после ограбления «Пятерочки» заявил, что его использовали как таксиста

Один из задержанных после нападения на магазин и убийства кассирши под Истрой заявил в суде, что знакомые использовали его как таксиста. По его словам, приятели не посвящали его в свои планы по ограблению «Пятерочки». Об этом сообщил корреспондент «360» из суда.

Подозреваемый заявил, что свою вину не признает. По его словам, он не заходил в магазин.

«Я не знаю, я просто подвозил», — сказал он.

Задержанный заверил, что просто подвозил своих знакомых.

«Они мне заплатили, как такси, и все. Больше мне нечего добавить», — заявил подозреваемый.

Он заявил, что когда подвозил знакомых, то не подозревал, что у них есть планы ограбления. Ему не было известно, что они едут в магазин.

Задержанный сказал, что познакомился с этими людьми прошлым летом. Ему не было известно о том, чтобы они были замешаны в каких-то преступлениях.

В пятницу четырех человек, обвиняемых в ограблении и убийстве кассирши «Пятерочки» под Истрой, отправили в СИЗО до 9 апреля. Преступление они совершили 9 февраля. Двое в балаклавах ворвались в магазин, избили рукоятками от топора управляющую и ее супруга, а также кассиршу, которая от полученных травм скончалась на месте. Еще двое подельников дожидались их на улице, один сидел в машине. В СК ранее сообщили, что двое из предполагаемых налетчиков находились в России нелегально, по этому факту МВД проведет служебную проверку.