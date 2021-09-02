Проститутка обманула инвалида в Югре

В ХМАО 24-летний инвалид стал жертвой мошенничества. Его обманула проститутка вместе с владельцем интим-салона. Об этом сообщило ИА Ura.ru со ссылкой на пресс-службу регионального управления МВД.

Молодой человек решил воспользоваться интимными услугами и позвонил понравившейся ему проститутке, чей номер он нашел в интернете. Она попросила его произвести предоплату и перевести деньги для оформления страховки. Позднее женщина убедила парня, что деньги не поступили и нужно отправить их снова. Затем с ним связался владелец салона услуг и попросил перевести еще денег, чтобы снять блокировку с онлайн-кассы. В общей сложности потерпевший потерял более 40 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело.