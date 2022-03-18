Просроченное молоко поставляли в школы и больницы Нижнего Новгорода

В ходе проверки, организованной Управлением Россельхознадзора Нижнего Новгорода, были найдены многочисленные нарушения. Было установлено, что в школы и больницы города поставляли просроченное молоко.

Как сообщает newsnn.ru, сотрудники ведомства изучили товары, которые поступают в детские сады, школы, больницы, коррекционные учреждения и интернаты.

Рейды были проведены в 62 государственных учреждениях. Выяснилось, что в часть организаций привозилось просроченное молоко.

В региональном отделении Россельхознадзора уточнили, что врач ветеринарного управления Воскресенского района в Сельскохозяйственном производственном кооперативе «Путь к новой жизни» в деревне Бараново зарегистрировал электронный сопроводительный документ на сырое коровье молоко 10 февраля. А срок годности такой продукции закончился 9 февраля.

Помимо этого, обнаружены нарушения в февральских поставках субпродуктов из говядины. Данный продукт изготовлен ООО Племенной завод «Большемурашкинский» без указания сырья в документах.

По факту установленных нарушений виновные организации понесут административную ответственность.