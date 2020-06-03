«Просим нас услышать, это предел!» Односельчане убитой под Красноярском девочки потребовали проверить местных подростков

Жители деревни Нижняя Коя устроили общий сход вместе с местной полицией. Они пожаловались на компанию, с которыми общался подозреваемый в убийстве.

По мнению сельчан, подростки постоянно грабили местных жителей и донимали других детей, но никто не хотел принимать заявления, а в итоге все закончилось трагедией.

Видео с собрания оказалось в распоряжении «360».

«Мы вас просим услышать нас и каким-то образом подействовать на этих людей — создать медицинскую, неврологическую комиссию — какую угодно. Примите меры! Мы в шоке здесь все! Это предел!» — заявила одна из жительниц.

Другие рассказали, что на компанию подростков жаловались участковому, но тот говорил, что во-первых — подростки совсем еще дети, а во-вторых, — больные, и отказывался возбуждать уголовное дело.

Как ранее рассказывал «360», проблемы от этих подростков и подозреваемого в убийстве были давно. Женщина, которая потеряла дочь, заявила, что до девочки домогались и раньше, но никто из правоохранительных органов не хотел заниматься этой проблемой.

Школьница из деревни Нижняя Коя пропала 30 мая. Труп ребенка нашли 1 июня в заброшенном пожарном колодце. 26-летнего жителя соседней деревни, который был ранее судим, задержали. Следствие продолжается.