31 января 2024, 07:48
Прошел суд над жительницей Хабаровска, спонсировавшей ВСУ
Суд приговорил жительницу Хабаровска к 8 годам колонии за спонсирование ВСУ
Хабаровский краевой суд признал жительницу Хабаровска виновной в госизмене. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Интерфакс».
Женщина переводила личные деньги украинской армии на закупку обмундирования, оружия и боеприпасов. Суд пришел к выводу, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды.
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Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России» и приговорили женщину к восьми годам колонии общего режима.
На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его обвинили в госизмене, публичной дискредитации украинской власти и передаче российской армии материальных ресурсов.
Суд
ФСБ
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