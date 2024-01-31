Криминал 31 января 2024, 07:48 Прошел суд над жительницей Хабаровска, спонсировавшей ВСУ Суд приговорил жительницу Хабаровска к 8 годам колонии за спонсирование ВСУ РИА «Новости»

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Хабаровский краевой суд признал жительницу Хабаровска виновной в госизмене. Ее приговорили к восьми годам колонии общего режима за финансирование Вооруженных сил Украины, сообщил «Интерфакс».

Женщина переводила личные деньги украинской армии на закупку обмундирования, оружия и боеприпасов. Суд пришел к выводу, что она делала это по мотивам политической ненависти и вражды.

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Уголовное дело возбудили по статье 275 УК России «Госизмена в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России» и приговорили женщину к восьми годам колонии общего режима.

На Украине к 15 годам тюрьмы заочно приговорили председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова. Его обвинили в госизмене, публичной дискредитации украинской власти и передаче российской армии материальных ресурсов.