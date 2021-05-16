Прощание с убитой 12-летней девочкой началось в селе под Нижним Новгородом

В селе Большое Козино Нижегородской области проходит прощание с 12-летней девочкой, которую изнасиловали и убили. В преступлении подозревают ранее судимого за педофилию мужчину.

По данным следствия, 13 мая 49-летний подозреваемый приехал из города Заволжье в поселок Большое Козино. Катаясь на велосипеде, он заметил малолетнюю девочку, напал на нее, изнасиловал, а потом зарезал. С места преступления мужчина скрылся.

На следующий день предполагаемого преступника задержали. Балахнинский городской суд отправил его в следственный изолятор на два месяца. Следователи установили, что ранее он был судим за насилие над детьми и получил два срока — 10 и 11 лет.

Убитая девочка в день своей гибели вышла из школы, позвонила матери и сказала, что идет домой. После этого она пропала. Тело ребенка со следами насилия и ранами от ножа на шее нашли в лесополосе. На след подозреваемого помогли выйти местные жители.